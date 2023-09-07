اليوم.. احتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجى بالأوبرا

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بدار الأوبرا المصرية، أمسية ثقافية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية للمخرج أحمد فؤاد درويش، واحتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجي، حيث يعرض الفيلمين الوثائقيين "الجمالي"، و"رسام العرب".

يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي؛ نجله المهندس أسامه حجي الذي يشارك بالحديث عن والده، ويدير الصالون ويقدمه المخرج أحمد فواد درويش.

يذكر ان الفنان الراحل محمد حجى، عمل لسنوات مديراً للشؤون الفنية في جامعة الدول العربية، مما أتاح له فرصة التنقل بين أكثر من بلد عربي.