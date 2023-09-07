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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. احتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجى بالأوبرا

رسام العرب الفنان
رسام العرب الفنان محمد حجى
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تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بدار الأوبرا المصرية، أمسية ثقافية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية للمخرج أحمد فؤاد درويش، واحتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجي، حيث يعرض الفيلمين الوثائقيين "الجمالي"، و"رسام العرب".

يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي؛ نجله المهندس أسامه حجي الذي يشارك بالحديث عن والده، ويدير الصالون ويقدمه المخرج أحمد فواد درويش.

يذكر ان الفنان الراحل محمد حجى، عمل لسنوات مديراً للشؤون الفنية في جامعة الدول العربية، مما أتاح له فرصة التنقل بين أكثر من بلد عربي.

الفنان محمد حجى صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا المصرية أحمد فؤاد درويش اخبار الثقافة
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