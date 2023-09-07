اعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" أنه يعتزم زيارة عاصمة الصين /بكين/ في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني "لي تشيانج" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في عاصمة أندونيسيا /جاكرتا.
وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن،وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ عام 2016.
العالم
رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين في وقت لاحق هذا العام
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اعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" أنه يعتزم زيارة عاصمة الصين /بكين/ في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني "لي تشيانج" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في عاصمة أندونيسيا /جاكرتا.
اعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" أنه يعتزم زيارة عاصمة الصين /بكين/ في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني "لي تشيانج" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في عاصمة أندونيسيا /جاكرتا.