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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين في وقت لاحق هذا العام

رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
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اعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" أنه يعتزم زيارة عاصمة الصين /بكين/ في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني "لي تشيانج" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في عاصمة أندونيسيا /جاكرتا.
وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن،وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ عام 2016.

الصين اندونيسيا أستراليا
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