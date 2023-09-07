رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين في وقت لاحق هذا العام

اعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" أنه يعتزم زيارة عاصمة الصين /بكين/ في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني "لي تشيانج" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في عاصمة أندونيسيا /جاكرتا.

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن،وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ عام 2016.