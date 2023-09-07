بين الشعر والقصة.. لقاء أدبي بقصر ثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاءً أدبيا تنوع بين الشعر والقصة، ضمن فعاليات نادي الأدب بقصر ثقافة بورسعيد. وأدار اللقاء الشاعر عادل الشربيني رئيس نادي الأدب.

تحدث الشاعر والناقد محمد المغربي عن الفرق بين السرد القصصي والشعر موضحا أن السرد يروي أحداثا حول موضوع ما، في زمن معين ومكان محدد، ويمكن للكاتب أن يقدم رسالته السردية من خلال عدة قوالب منها الرواية، القصة، القصة القصيرة والومضة. أما الشعر فهو عالم الخيال والمشاعر وينقسم إلى شعر عمودي وآخر يعتمد على التفعيلة كما في أشعار أمل دنقل وصلاح عبد الصبور وغيرهم.

من جانبه تناول الشاعر والناقد أسامة المصري أسس كتابة القصة القصيرة موضحا أنها حكاية تعتمد على التكثيف وسرد الأحداث بإيجاز مما يزيد من قيمتها الفنية.

بينما ناقش الأديب محمد خضير فن كتابة الومضة القصصية موضحا أنها تعتمد على الإيحاء والمفارقات والتركيز والدهشة، كما جاء في أعمال الكاتب جبران خليل جبران، وكافكا، وغيرهم مقدما مجموعة من النماذج التي قام بكتابتها.

وخلال اللقاء الذي أقيم ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، قدم الشعراء المشاركون باقة متنوعة من القصائد الشعرية منها قصيدة "أبويا زمان للشاعر محمد فاروق"، "عازف الناي الحزين" للشاعرة جنى طيرة، "أنا والنيل والسفر" للشاعر محمد عبد القادر.

واختتم اليوم بقصة قصيرة بعنوان "بلا قيود" قدمتها الكاتبة سهام الوهيبي، بحضور عدد من القامات الشعرية ببورسعيد الباسلة من أبرزهم الشاعر والناقد الكبير محمد المغربي، محمد عبد القادر، وشيماء البنا، والموهبة الصاعدة يحيى محمد رؤوف الحائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير.



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