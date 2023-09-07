أولى حلقاته الأحد.. «القاهرة الإخبارية» تكشف عن برومو انطلاق برنامج «الضفة الأخرى» تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير «البوابة»

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 01:39 ص

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، عن برومو انطلاق برنامج جديد يحمل اسم «الضفة الأخرى»، ومن المقرر أن تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة “البوابة نيوز” ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، لملف الإسلام السياسي.

يشار إلى أن أولى حلقات البرنامج تبدأ يوم الأحد القادم 10 سبتمبر الساعة 11 مساء، يناقش فيه أهم الملفات والقضايا أبرزها قضايا الإرهاب.

يذكر أن القناة الإخبارية تحمل شعار الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

وتبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلًا جديدًا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين.