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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري ينهي مهام 11 واليا ووالين منتدبين في مختلف أنحاء الجمهورية

الرئيس الجزائرى عبد
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
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أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قرارًا بإقالة عدد من المسؤولين فى البلاد حيث أنهى مهام 11 واليا وواليين منتدبين فى مختلف أنحاء الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

نص القرار على إنهاء مهام مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف وكذا إنهاء مهام نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي وإنهاء مهام درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف.

كما قرر تبون أيضا إنهاء مهام بريمى جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة وإنهاء مهام عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم وكذا روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.

وتضمن القرار أيضا إنهاء مهام كلا من  يحياتن يحيى بصفته واليا لولاية بومرداس وحرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف ومخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف وبقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي واليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر ولاية الشلف ولاية أم البواقي
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