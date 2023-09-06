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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا .. دار الأوبرا تحيى ذكرى رحيل بليغ حمدى

بليغ
بليغ
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قررت دار الأوبرا المصرية احياء  ذكرى رحيل الموسيقار  بليغ حمدى مساء غد الخميس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو علاء عبد السلام فى الثامنة والنصف مساء

 يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الراحل تستعرض مشواره الفنى منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولولى توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، الف ليلة وليلة وميدلى بليغ من اعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام .. أداء وائل ابو الفتوح، محمد الخولى، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس ابراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

يذكر ان بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقي العربية حاليا" وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه "  بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن  وتوفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما  

دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى الخميس
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