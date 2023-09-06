الأمم المتحدة تحذر من "انهيار المناخ".. وفيضانات في تركيا واليونان

حذرت الأمم المتحدة من حدوث "انهيار مناخي" تشهده الأرض، بعدما أظهرت البيانات أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940، في الوقت الذي تشهد فيه اليونان وتركيا لفيضانات وسيول وأمطار غزيرة، تسببت في خسائر مادية وبشرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، في بيان: "كوكبنا شهد موسم غليان، الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، لقد بدأ انهيار المناخ".

وصرح الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتري تالاس إن نصف الكرة الشمالي شهد "فصل صيف شديد"، مشيرًا إلى حرائق الغابات المدمرة التي أتت على مساحات كبيرة من الأراضي، وأضرت بصحة الأشخاص.

وأشارت نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، سامانثا بورغس: إلى أن "تدهور سجلات درجات الحرارة العالمية يتواصل خلال عام 2023، حيث كان أغسطس الماضي الأكثر حرارة بعد يوليو ويونيو الأكثر الحرارة".

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو إلى أغسطس الماضيين 16.77 درجة مئوية بارتفاع بواقع 0.66 فوق المتوسط، وأعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 16.48 درجة مئوية.

خسائر بشرية ومادية باليونان وأسطنبول

ومن التغير المناخي إلى الفيضانات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في شمال غرب تركيا في وفاة 5 أشخاص على الأقل، وفقدان 3 آخرين في كيركلاريلي، قرب الحدود مع بلغاريا واليونان، وأصيب 31 شخصا في إسطنبول، أكبر مدن البلاد.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تجتاح اليونان، منذ يوم الاثنين، في وفاة شخصين وفقدان 3 آخرين، اليوم الأربعاء، بعدما انهمرت الأمطار المنازل والشركات، وتسببت في أضرار بالبنية التحتية في وسط البلاد، أدت إلى تدمير جسرا، أسفر عن انهيار أعمدة كهرباء وجرف عشرات السيارات في المياة الموحلة.

وجاءت تلك العاصفة بعد أيام من اندلاع حريق في غابات بشمال البلاد، أزهق أرواحا، فيما أصدرت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء، تحذيرات مرورية في مدينتي تريكالا وكارديتسا، وسط توقعات باشتداد العاصفة المصاحبة لهطول الأمطار مجددا، في وقت لاحق من اليوم.