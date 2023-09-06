نائب محافظ البحيرة تلتقي وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"

التقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة ".

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود الدولة والقيادة السياسية لدعم الإستثمار والمستثمرين ودفع عجلة الإقتصاد القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .

وأشارت بلبع، إلي دعم المحافظة الكامل لمبادرة "ابدأ" التى تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وحل مشاكل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة، مشيدة بأهداف المبادرة والتى تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة لتطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرضت بلبع الفرص والمقومات الاستثمارية بالمحافظة وخاصة بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى، مؤكدة حرص المحافظة على تطوير المناطق الصناعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية، وكذا تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا، ، لافتة إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

من جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً للدكتورة نهال بلبع تقديراً لمجهوداتها الملموسه في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تم التنسيق والتعاون لإجراء زيارات وجولات ميدانية للمناطق الصناعية لبحث سبل دعم المصانع المتعثرة بها وايجاد الحلول العاجلة للمشكلات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة

حضر اللقاء، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى وكلا من مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالبحيرة.