وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5173 لسنة 2023 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

وقد صرح المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، بأنه بناءً علي توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فقد تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

وأضاف انه قامت بإعداد الحركة المستشارة يمني رضا بدير وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة.

وأنه تم تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد الموافق ١٧/٩/٢٠٢٣.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

‎⁨قرار رقم 5173⁩