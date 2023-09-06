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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الكويتي لدعم الجهود الإنسانية

أزمة إنسانية في السودان
أزمة إنسانية في السودان
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، يتم من خلاله تقديم الجمعية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لتأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان في السودان الشقيق.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع البرنامج في مقر مركز الملك سلمان، ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس حمود البرجس، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.
وأضافت أن البرنامج المشترك يهدف إلى دعم الجهود الإنسانية المقدمة لجمهورية السودان من خلال المساهمة في تأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان، إلى جانب توفير حقائب النظافة الشخصية التي سيتم شراؤها وشحنها من المملكة إلى ميناء بورتسودان.

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