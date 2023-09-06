ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ضبط 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبط أكثر من 40 ألف
ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية إعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة محملة بـ41000 عبوة سجائر أجنبية الصنع "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
 وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالإسكندرية عبوة سجائر
ads