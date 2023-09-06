ضبط 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية إعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة محملة بـ41000 عبوة سجائر أجنبية الصنع "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.