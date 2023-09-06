الشرطة الأوكرانية: فقدان 1184 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم فقدان 1184 طفلا منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقالت الخدمة الصحفية للشرطة الوطنية الأوكرانية "إنه حتى اليوم 6 سبتمبر، تم اعتبار 1184 طفلا من المفقودين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأوكراني، إنه حتى أمس الثلاثاء 5 سبتمبر، قٌتل 503 أطفال وأصيب 1120 آخرين، جراء العملية العسكرية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

