مونديال الأندية| قبل المواجهة المحتملة.. اتحاد جدة "عُقدة" تاريخية للأهلي

وضعت قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل فريق الأهلي في مواجهة عربية محتملة أمام اتحاد جدة السعودي في كلاسيكو عربي قوي ومثيرا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الـ9 في تاريخه تمكن المارد الأحمر من تحقيق الميدالية البرونزية 3 مرات آخرها عام 2021.

في المقابل يشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية بعد مشاركته الوحيدة 2005 وتحقيق المركز الرابع بعد الفوز على الأهلي في الدوري الأول بهدف ثم الخسارة في نصف النهائي من ساو باولو البرازيلي بنتيجة 3-2 ، ثم الخسارة من ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية عن مواجهة نارية تجمع بين الأهلي بطل أفريقيا، والفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور الثاني للبطولة يوم 15 ديسمبر المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة

وسبق أن التقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي 3 مرات نجح عميد الأندية السعودية في الفوز بها جميعا في مواجهة المارد الأحمر.

كانت المواجهة الأولى بين الأهلي واتحاد جدة في عام 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت في السعودية وشهدت فوز الاتحاد بنتيجة 1-0 على الأهلي.

وجاءت المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في السوبر المصري السعودي عام 2001، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي بنتيجة 3-2 باللقاء الذي أُقيم في مصر.

أما آخر مواجهة جمعت المارد الأحمر بالعميد فكانت في عام 2005 بكاس العالم للأندية، وشهدت فوز اتحاد جدة على الأهلي بنتيجة 1-0، سجل الهدف محمد نور.

