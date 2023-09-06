أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية للتحضير للانتخابات.
وقال المبعوث الأمريكي - في تصريح، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الليبية - "لدينا ثقة كاملة في قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء".
العالم
المبعوث الأمريكي لليبيا يؤكد دعم جهود المفوضية للتحضير للانتخابات
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أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية للتحضير للانتخابات.
أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية للتحضير للانتخابات.