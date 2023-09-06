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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المبعوث الأمريكي لليبيا يؤكد دعم جهود المفوضية للتحضير للانتخابات

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
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أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية للتحضير للانتخابات.
وقال المبعوث الأمريكي - في تصريح، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الليبية - "لدينا ثقة كاملة في قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء".

المبعوث الامريكي لليبيا الانتخابات الليبية
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