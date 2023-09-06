حبس ربة منزل قتلت ابنة شقيق زوجها خنقا بقليوب

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ابنة شقيق زوجها خنقاً، بدائرة مركز شرطة قليوب، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

البداية عندما شهدت منطقة منطى، التابعة لمركز ومدينة قليوب، واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من نجلة شقيق زوجها خنقا اثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية بدائرة مركز شرطة قليوب، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة اثر تعرضها للخنق.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب حدوث مشاجرة بين المجنى عليها وتدعى "حبيبه" تبلغ من العمر 20 سنة، وزوجة عمها وتدعى "سيدة" تبلغ من العمر 38 سنة، قامت الأخيرة بالتخلص منها خنقا، بسبب رمى القمامة ومسح السلم داخل منزل العائلة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.