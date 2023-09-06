على متنها 22 ألف سائح.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 121 رحلة طيران اليوم الأربعاء

يصل على مدار ساعات اليوم الأربعاء، إلى مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 121 رحلة طيران دولية.

وتواصل حركة الطيران انتعاشتها، حيث يستقبل يوميا المطاران العشرات من رحلات الطيران تقل على متنها الآلاف من السائحين.

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، استقبال 107 رحلات طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، تنقل على متنها قرابة 19 ألف سائح من جنسيات متنوعة.

وتشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال السياحى والتى وصلت إلى 90%، خاصة أن السياحة الداخلية تنافس وبقوة الرحلات الجوية الوافدة من المطارات الدولية والأوروبية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، قرابة 3 آلاف سائح قادمين على متن 14 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلة سلوفاكيا، ورحلة من بودابست، ورحلة من النمسا، و3 رحلات من مطارات إيطاليا، ورحلتين من التشيك.