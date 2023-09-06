اليوم.. شديد الحرارة نهارا على القاهرة والعظمى 37 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 75 الى 85 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29 درجة .