«المنظمة الدولية للهجرة»: أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخليًا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أن ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثًا نتيجة الصراع الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أول، أنها تتوقع الآن فرار 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام.

كما ناشدت بتوفير مليار دولار لمساعدتهم، وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

يشار إلى أن العديد من النازحين يعيشون في مخيّمات مؤقتة بدون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء.

ويحتاج نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، بينهم ستة ملايين على شفير المجاعة.

فيما أدّت الحرب إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الأقلّ ونزوح 3،6 مليون شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى فرار مليون شخص آخرين إلى الدول المجاورة.

وتعتبر تشاد من أبرز الجيران الذين استقبلوا أعدادًا كبيرة من النازحين السودانيين إذ بلغ عدد الفارّين إليها أكثر من 400 ألف شخص، تليها مصر (287 ألفا) وجنوب السودان (248 ألفا).

وكانت الأمم المتحدة طلبت في شهر مايو الماضي، أموالًا لمساعدة النازحين، ولم تتلق سوى ربع احتياجاتها.