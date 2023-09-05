محافظ الوادي الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية.. صور

التقي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حاكم مقاطعة "تايان"، ومسؤولي وزارة الثقافة الصينية بحضور لفيف من السفراء وممثلي الوفود المشاركة، وذلك خلال حفل افتتاح" المهرجان الدولي الـ ٣٧ لتسلق قمة جبل تاي". والذي أعقبه زيارة لمتحف "داونكو " أحد أشهر متاحف المقاطعة.

يذكر أن جبل تايشان يقع في وسط مقاطعة شاندونغ، ويمتد لأكثر من 200 كيلومتر من الشرق إلى الغرب وخمسين كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 426 كيلومترا مربعا ويبلغ أقصى ارتفاع له 1545 مترًا عن سطح البحر، وفي التاريخ القديم، اعتقد الصينيون القدماء أن السماء والأرض تدعمهما خمسة جبال، وقد كرم الناس هذه الجبال الخمسة باسم "وويويه" (الجبال الشامخة الخمسة)، ومن بينها جبل تايشان الذي يخترق عنان السماء ويرمز إلى الأمة الصينية.

يقع جبل تايشان في أقصى الطرف الشرقي من أرض شاسعة، وهو أول ما يستقبل أشعة الشمس في الصباح الباكر، ويؤمن الناس أن الحياة بدأت من هنا، لذلك يعتبرون جبل تايشان أعظم الجبال الخمسة.

وعقد محافظ الوادي الجديد، بداية الأسبوع الجاري مباحثات مع عدد من ممثلي الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات تأسيس" اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.

وثمّن الزملوط المساعي الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للانضمام إلى تحالف" بريكس "، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص المجتمع الدولي لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية. كما دعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة و التعرف عن قرب على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية التي تحظى بها المحافظة، مثمنًا دعوة مصر للانضمام لتحالف بريكس.

من ناحية أخرى، أجرى المحافظ جولة لعدد من المعالم السياحية والاستثمارية بمقاطعة( Jingdezhen) الصينية، شملت زيارة مزارع الشاي والمتحف الكبير و الأسواق الشعبية؛ لبحث أوجه الاستفادة من الخبرات والثقافات في المجالات الزراعية والسياحية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة لتعزيز تنمية وتطوير المجالين.

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (1)

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (2)

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (3)

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (4)

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (5)

محافظ الواد الجديد يلتقي حاكم مقاطعة تايان ومسئولي وزارة الثقافة الصينية (6)