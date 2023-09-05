ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة كشفت خطورة القضية السكانية

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كشفت مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة، وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2023 اعتراف دولى بقدرات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم مؤتمرات عالمية تشارك فيها مختلف دول العالم، مؤكدة أيضًا على أهمية هذا المؤتمر العالمي باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن مصر قدمت جهودًا عظيمة نهضت بملف الصحة، مما ساهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري، مشيدة بالمبادرات الصحية غير المسبوقة والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المصريون نصب أعين القيادة السياسية الحكيمة.