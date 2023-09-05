بريطانيا: روسيا تستعد لإجراء انتخابات في مناطق أوكرانية لأول مرة

سلطت وزارة الدفاع البريطانية الضوء على استعدادات السلطات الروسية في المناطق المحتلة من أوكرانيا لإجراء انتخابات محلية لأول مرة هناك، وذلك في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري تزامنا مع الانتخابات في روسيا.

وذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من تحديد أكثر من ألف مرشح، إلا أن هناك نقصًا في المرشحين المؤهلين وذوي الخبرة والراغبين في الترشح وفقا لبعض التقارير.

وأشارت كذلك إلى غياب للمرشحين المستقلين من غير الأحزاب التي يدعمها الكرملين، مما يشير إلى أن هذه الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

وبحسب الاستخبارات البريطانية، يزعم مركز المقاومة الوطنية الأوكراني أن إدارات الاحتلال، على حد وصفها، بالغت بشكل كبير في أعداد الناخبين بالسجل الانتخابي.

وتشير استطلاعات الكرملين إلى أن حزب روسيا المتحدة، الحزب السياسي المهيمن في روسيا، من المتوقع أن يحصل على 80 في المئة من الأصوات بالمناطق الأربع المحتلة، وسط توقعات بأن يسيطر حزب روسيا المتحدة على أغلبية المقاعد في محاولة لتأمين سيطرة الكرملين ونفوذه على المناطق الأوكرانية المحتلة.

ويشار إلى أن التصويت بدأ بالفعل في زاباروجيا وماريوبول.