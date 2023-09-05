قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ

استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ المصري، بمقر القنصلية.

هنأ عضو مجلس الشيوخ المصري سعادته بقرب حلول الذكرى الثالثة والتسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الجاري وأهدى سعادته درعا بهذه المناسبة.

تناول الطرفان العلاقات السعودية المصرية على مدى الثلاث وتسعون سنة الأخيرة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه والتي شهدت كثير من الأحداث والتطورات والدعم الدائم بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وكان قد قام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بزيارة لمحافظة مطروح استقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الإثنين في ديوان عام المحافظة.

استعرض الطرفان متانة وعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية مصر العربية وقيادتهما والشعبين السعودي والمصري الشقيقين.

وتناول اللقاء استعراضاً للاستثمارات السعودية في محافظة مطروح على الأخص في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي والعدد المتزايد من السياح السعوديين للمحافظة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين القنصلية ومحافظة مطروح، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.