"بيع نهائي".. مدافع الزمالك يرحل للاتحاد السكندري

رحل محمود شبانة مدافع الزمالك إلى صفوف الاتحاد السكندري رسميا؛ وذلك في عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ورفض أوسوريو استمرار شبانة مع الزمالك لعدم الحاجة الفنية خاصة بعد رجوع محمود علاء للفريق الأبيض هذا الموسم .

وواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب الكلية الحربية، وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث دخل الفريق في معسكرا مغلقا لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.