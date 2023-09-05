محمود متولي خارج حسابات الأهلي في السوبر الأفريقي للإصابة

بات محمود متولي مدافع الأهلي خارج حسابات الفريق في مباراة السوبر الأفريقي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية في معسكر المارد الأحمر بالنمسا.

وتعرض متولي لإصابة في العضلة الخلفية قد تُبعده عن التدريبات فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع الأمر الذي يُعني غيابه عن بطولة السوبر الأفريقي التي سيلتقي خلالها الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل إصابة متولي ومدة غيابه خلال الساعات المقبلة.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن تجديد عقد اللاعب محمود متولي لمدة موسمين وقال بيبو إن النادي يقدر كل لاعبيه، الذين يسهمون في رفعة شأنه في كل المحافل.

وفي وقت سابق ، أبدى مدافع الأهلي تفاؤله بالموسم الجديد وقدرة الفريق على التتويج بالبطولات التي سيُشارك فيها ، موضحاً أن الجميع في الأهلي على قلب رجل واحد من أجل إسعاد الجماهير دائماً.

وتابع محمود متولي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: أشكر جماهير الفريق على دعما لي دائماً كما أنني لا يمكن أن أنسى دور الأهلي في مساعدتي والوقوف بجوار خلال الفترة التي تعرضت خلالها للإصابة.

وأكد متولي أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته في البقاء داخل النادي.

وقال: «شرف عظيم لأي لاعب التواجد في الأهلي، فأنا في أكبر نادٍ، والجميع يسعى لأن يكون هنا بكل تأكيد، وأثق في قدرتي على تقديم أفضل مستوى خلال الموسم المقبل، وبكل تأكيد سعيد بوجودي مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر».

وأضاف: «تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا، والأهلي ساندني ووقف بجواري فترات طويلة، والتوقيع على العقد الجديد أقل شيء أقدمه للنادي، ولا يحتاج للتفكير، لأن الأهلي وقف إلى جانبي كثيرًا».

وواصل: «أنا متواجد في النادي الأهلي وطموحي حصد المزيد من الألقاب، نريد زيادة عدد البطولات التي نفوز بها، أطمح لحصد عدد أكبر من الألقاب الخمسة التي توجنا بها في الموسم الماضي، طموحنا دائمًا في الأهلي لو فزنا بعشرة ألقاب في موسم، نفوز بـ11 بطولة في الموسم التالي».