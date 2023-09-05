الخميس.. عمر خيرت نجم ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ31 مساء الخميس المقبل، الموافق 7 سبتمبر الجاري، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها: "العرافة والعطور الساحرة، وقضية عم أحمد، ووجه القمر، وزى الهوا، وضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا" وغيرها.

يسبقة عرضاً لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب، والذي يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

أقيمت فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، في الفترة من ٢٥ أغسطس الماضي حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.