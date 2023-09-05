ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا كبيرا في حركة تداول الحاويات بواقع 4153 حاويات

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 50 سفينة في 48 ساعة الى ارصفه ميناءي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

ووفقا للبيان الصادر وجود نشاط في حركة تداول الحاويات كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة.

وعن حركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله أكد البيان انه تم تداول 218 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وجاء ذلك بتوجيهات من اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.