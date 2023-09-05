ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا كبيرا في حركة تداول الحاويات بواقع 4153 حاويات

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية تشهد نشاطا كبيرا في حركة تداول الحاويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 50 سفينة في 48 ساعة الى ارصفه ميناءي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
ووفقا للبيان الصادر وجود نشاط في حركة تداول الحاويات كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة.
وعن حركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله أكد البيان انه تم تداول  218 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت
وجاء ذلك بتوجيهات من اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تداول الحاويات تداول البضائع مينائي الإسكندرية والدخيلة
ads