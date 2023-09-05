استبعاد نجم مانشستر يونايتد من منتخب البرازيل بسبب صديقته

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد النجم أنتوني نونيز من قائمة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب التحقيق الذي يُجرى معه بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة.

وفتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا بشأن اللاعب البرازيلي بناءً على اتهامات من صديقته السابقة تشير إلى اعتدائه عليها وتسببه في جرح في يدها.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا رسميًا يُعلن فيه استبعاد أنتوني نونيز من قائمة المنتخب الوطني، بهدف حماية حقوق الضحية ومصلحة اللاعب والفريق.

النجم البرازيلي كان قد تم استدعاؤه في الأصل ضمن قائمة المنتخب البرازيلي لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا وبيرو. ومن المُقرر أن تقام المباراة الأولى في 9 سبتمبر الجاري.