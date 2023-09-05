الشباب السعودي يتعاقد مع نجم أتليتكو مدريد

تعاقد نادي الشباب السعودي، رسميا، مع الجناح البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الليوث خلال الموسم الحالي.

ونشر النادي فيديو تقديمي عبر حسابه على موقع "إكس" يُظهر كاراسكو، وأكدت النادي في تغريدته أن كاراسكو أصبح جزءًا من صفوف الشباب.

وصل كاراسكو إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل انضمامه للفريق السعودي، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب البلجيكي في فترة التوقف الدولية.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الشباب.