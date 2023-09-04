البرهان وسلفاكير يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت اليوم الإثنين، جولة مباحثات مشتركة تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية ودفع افاق التعاون المشترك.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق في تصريح أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم لاسيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.

من جانبه قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو إن هذه الزيارة تعد من الأهمية بمكان بالنظر للعلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم وجوبا مبينا أن الزيارة تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السودانية.

وأضاف أن الفريق سلفاكير بما يمتلك من حكمة ومعرفة في التعاطي مع الشأن السوداني قادر على إيجاد حل للأزمة التي يعيشها الشعب السوداني حاليا.