صحيفة كينية: مظاهرات سلمية في نيروبي احتجاجا على قمة أفريقيا للمناخ

ذكرت صحيفة ذا ستار الكينية، أن مئات الناشطين من جميع أنحاء أفريقيا نظموا اليوم الاثنين مظاهرات سلمية ضد "قمة افريقيا للمناخ" المنعقدة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي وتستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني- أن النشطاء كانوا يحملون لافتات كتب عليها "خطابات أقل، عمل أكثر"، حيث تجمعوا خارج ملعب نيايو الوطني ليطالبوا القادة الأفارقة والمسئولين الدوليين الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة لاتخاذ إجراءات جادة نحو حل الأزمة الراهنة.

وقال الناشط الكيني إيكال أنجيلي، إن "السياسات المقترحة في قمة المناخ الأفريقية ستستمر في استغلال الموارد الأفريقية مع تركيز السلطة والثروة في أيدي القلة الغنية"، مطالبا بـ " تحول جذري في كيفية معالجة تغير المناخ".

وأضاف أن "أفريقيا تساهم بنسبة 4 % من أزمات المناخ ولكنها تتحمل وطأة التغيرات البيئية".

وكان قد أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو - في كلمته الافتتاحية لقمة افريقيا للمناخ- عن ثقته في أن أفريقيا لديها القدرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة بالموارد المتجددة ومساعدة المناطق الأخرى على تحقيق الشيء نفسه.

وكان رئيس كينيا افتتح -في وقت سابق اليوم - أول قمة مناخ أفريقية في نيروبي لتسليط الضوء على القارة التي من المتوقع أن تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ، بالرغم من أنها تساهم في هذه الأزمة بنسبة أقل.