الجمعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، خلال الفترة من (٧-١٠) سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يعزز التعاون العلمي والثقافي في مجال الرياضة، مؤكدًا على أهمية الرياضة للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرات البدنية، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل الاجتماعي وتعلم القيم والمهارات.

أشار "صبحي" إلى دور الرياضة في تعزيز التعايش السلمي ومكافحة التمييز والعنف، مؤكدًا أن الرياضة تمثل وسيلة فعالة لتعزيز القيم الإيجابية وبناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتعاونًا، مثمنًا المشاركة الدولية في هذا المؤتمر وأهمية تبادل الخبرات والمعارف العلمية في مجال الرياضة، معربًا عن تطلعه لرؤية المزيد من التعاون والتنمية في مجال الرياضة على المستوى العالمي.

وثمن الدكتور أشرف صبحي اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة هذا المؤتمر الذي يُعد أحد الأنشطة العلمية والفعاليات التي يعكف على تنظيمها الاتحاد الدولي سنويا في مختلف دول العالم ويشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من علماء الرياضة والتربية البدنية والباحثين والأكاديميين من كافة الدول، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في مجال الرياضة للجميع.

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع، علي أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية.

أضاف الدكتور يحيي حسن أن الجائزة الدولية للرياضة يتم منحها للجميع للأفراد والمؤسسات المتميزين بمجال الرياضة للجميع، وللجائزة شروط ومعايير يتم الاختيار من خلالها بواسطة لجنة تحكيم معتمدة من الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وتمنح الجائزة للمتميزين في المجالات التالية " أولًا الريادة الداعمة لحركة الرياضة للجميع"هذه الجائزة لا يتم التقدم إليها إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات" وتملأ بمعرفة الاتحادات الوطنية للرياضة للجميع علي مستوى العالم.

أضاف أمين عام المؤتمر أن الجائزة يتم منحها أيضا لفئة التميز المؤسسي: تٌمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي حققت تميزفى مجال الرياضة للجميع في أي من مجالاتها علي مستوى العالم، والابتكارات لألعاب ومسابقات جديدة، وفئة أفضل ثلاث بحوث علمية متخصصة بمجال الرياضة للجميع يتم تقديمها بمجلة المؤتمر".

ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها"، دور الرياضة للجميع في بناء الانسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.



وتضم اللجنة المنظمة للمؤتمر كل من الدكتورة عبير بدير، والدكتوره حنان يوسف، والدكتور حازم الروبي، والدكتور عاطف السيد، والعميد دكتور خالد سمير، والدكتورة دعاء شوقي، والدكتور محمد أمين، والدكتور سامي صابر، والدكتور أحمد عبد المحسن.