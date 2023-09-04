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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شوبير: منافسة الشناوي صعبة وعلاقتي به رائعة

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
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أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في مواصلة حصد البطولات خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رائعة للغاية، مشيدًا أيضا بمدرب حراس المرمى ميشيل وانكون.
وقال: «المنافسة على حراسة مرمى الأهلي في غاية الصعوبة، خصوصًا في وجود الحارس الكبير محمد الشناوي الحرس رقم 1 داخل النادي ومنتخب مصر، وأتمنى بالطبع الحصول على فرصة اللعب على مدار الموسم الجديد».
وأضاف: «علاقتي مع محمد الشناوي رائعة ودائمًا يتحدث معي ويقوم بشرح  نقاط كثيرة لي في النواحي الفنية، وأنا فخور بتواجدي معه وأتحدث معه باستمرار، وأقوم باستشارته في بعض الأمور، أما المنافسة بيننا فهي شريفة ولمصلحة الأهلي بكل تأكيد». 

شوبير الأهلى كولر ميشيل وانكون مارسيل كولر
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