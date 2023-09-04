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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 14 شخضًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالقاهرة

الحادث
الحادث
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اصيب 14  شخضا اثر انقلاب سيارة ميكروباص اعلى الطريق الاوسطى بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين اعلى الطريق الاوسطى القادم من العاصمه الإدارية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 14  شخصا  وجري نقل المصابين إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

14 شخصا الطريق الاوسطى انقلاب سيارة ميكروباص
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