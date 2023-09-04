النائب عمرو هندى: مصر تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال المؤتمر العالمى للسكان

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن إستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد غدا، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، خاصة وأن ملف السكان من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بداية من التحديات وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.



وتابع النائب عمرو هندى:" من المتوقع أن ينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور".



وأشاد عضو مجلس النواب، بالموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، ويتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن أبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص"، لتشمل التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة، وأخيرا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.