النصر يرعب الجميع.. والهلال يسير بخطى ثابتة

تتعرض أغلب الدوريات على مستوى العالم فى الوقت الحالى للتوقف الدولى، والذى من المفترض أن تخوض فيه بعض المنتخبات معسكرات وبعدها يشاركون فى التصفيات القارية المؤهلة ان كانت لبطولة قارية أو بطولة كأس العالم، وهو ما يعيشه الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وخاضت فرق وأندية الدوري السعودي حتى الآن فى دورى "روشن" 5 جولات، أظهرت بين حين وآخر قوة المنافسة، ومدى نجاح الصفقات التى أبرمتها الإدارت المختلفة، ومدى تأثيرها على الدورى.

وتعتبر ارقام نادى النصر السعودى خلال الخمس جولات سابقة، وعلى الأدق الثلاث الأخيرة مرعبة جداً بالنسبه للمنافسين، أذ أحرز خلالها 14 هدف، ولم تهتز شباكه سوى فى مرة وحيده فقط، وحقق خلالهم الـ 9 نقاط.



وذلك بعد أن عاش أول جولتين في انهيار تام، ولم يحصد أي نقاط، وزارت الكرة شباكه بأربع أهداف، ولم يحرز سوى هدف وحيد.

ويحتل فريق النصر المركز السادس برصيد 9 نقاط، بعد أن هزم فى الجولتين الأولى من الاتفاق بهدفين لهدف، والثانية من التعاون بهدفين دون رد، ويعود فى الجولة الثالثة بالفوز العريض على الفتح بخماسية نظيفه، وفى الجولة الرابعة على الشباب برباعية نظيفه، وفى الجولة الخامسة والأخيرة قبل التوقف الدولى ينتصر على الحزم بخمسة أهداف لهدف.

ويحتل نجومه والتى يأتى على رأسهم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة ترتيب الهدافين، برصيد 6 أهداف، والأسد السنغالى ساديو مانى بـ5 أهداف ليحتل الوصافة.

وعلى الجانب الآخر، يسير نادى الهلال، بخطى ثابته منذ انطلاق المنافسة، إذ حقق أربع انتصارات وتعادل وحيد خلال الـ 5 جولات الماضية، محرزاً 15 هدف، وزارت الكرة شباكه في 5 مرات.

حيث حقق الفوز على أبها في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، وفى الجولة الثانية تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وبفوز عريض حقق انتصار كبير على الرائد بأربعة أهداف نظيفة، وفى الجولة الرابعة انتصر على الاتفاق بهدفين دون رد، و بريمونتادا مذهلة عادا الهلال أمام الاتحاد من تأخر بثلاثة أهداف لهدف، إلى انتصار كبير بأربعة أهداف لثلاثة.

بهذه النتائج احتل الهلال صدارة ترتيب دورى "روشن"، بـ13 نقطة.



وعلى نفس الخطى يسير فريق التعاون محتل الوصافة بنفس عدد نقاط الهلال، إلا أن فارق الأهداف خدم الهلال.

كما يحتل فريقي الاتحاد والأهلي المركز الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 12 نقطة لكل فريق، إلا ان فارق الأهداف جاء لصالح الأول، بعد أن خاض خمس جولات حققوا الفوز في أربعة منهم، وتعرضا للهزيمة في جولة وحيدة.