جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها بأعداد كبيرة

أقدم عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، علي اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، في نبأ عاجل أن عدد كبير من جيش الاحتلال اقتحم المدينة واتجه نحو المخيم، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل أكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه لجميع مطالب الأسيرات والأسرى وحقوقهم في سجون الاحتلال، وندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف، لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة".