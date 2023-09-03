أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية في قمة الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال بمباراة مهمة وصعبة على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

أحرز ماركوس راشفورد هدفًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27، وأدرك مارتين أوديجارد التعادل لأرسنال في الدقيقة 28، وتم إلغاء هدف جارناتشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88 بسبب التسلل.

وسجل ديكلان رايس هدفًا ثانيًا لأرسنال في الدقيقة 96، وأتى الهدف الثالث من توقيع جابرييل جيسوس في الدقيقة 100.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد أرسنال إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.