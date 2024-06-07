القناة لتوزيع الكهرباء في زيارة لإحدى جمعيات رعاية ذوي الهمم

قام المهندس سامي عرفة ابو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بإرسال فريق عمل من شركه القناه لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة بزيارة احدي الجمعيات التي تقوم برعاية ذوي الهمم من الصم والبكم وقاموا بشرح كافة الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركة القناه لتوزيع الكهرباء لأبنائنا من الصم والبكم بما في ذلك عمالة مدربة ومراكز خدمة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة واماكن مخصصة لذوي الهمم ودليل خدمات للمكفوفين .

وأبدى ذوو الهمم إعجابهم الشديد بما يقدم لهم من خدمات والاهتمام الكبير بهم وكذلك اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهم وقدموا الشكر والتقدير للمهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء لما يوليه من اهتمام كبير بذوي الهمم وتسهيل كافة الخدمات لهم وإرسال فريق متكامل لشرح وتوضيح الخدمات التي تقدم لهم .

جاء ذلك في اطار التطوير والتحديث الكبير الذي تشهده شركة القناه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم .

