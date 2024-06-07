ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القناة لتوزيع الكهرباء في زيارة لإحدى جمعيات رعاية ذوي الهمم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام  المهندس سامي عرفة ابو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بإرسال فريق عمل من شركه القناه لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة بزيارة احدي الجمعيات التي تقوم برعاية ذوي الهمم من الصم والبكم وقاموا بشرح كافة الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركة القناه لتوزيع الكهرباء لأبنائنا من الصم والبكم بما في ذلك عمالة مدربة ومراكز خدمة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة واماكن مخصصة لذوي الهمم ودليل خدمات للمكفوفين .

وأبدى ذوو الهمم إعجابهم الشديد بما يقدم لهم من خدمات والاهتمام الكبير بهم وكذلك اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهم وقدموا الشكر والتقدير للمهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء لما يوليه من اهتمام كبير بذوي الهمم وتسهيل كافة الخدمات لهم وإرسال فريق متكامل لشرح وتوضيح الخدمات التي تقدم لهم .

جاء ذلك في اطار التطوير والتحديث الكبير الذي تشهده شركة القناه لتوزيع الكهرباء برئاسة  المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم .
 

القناة لتوزيع الكهرباء الجمعيات ذوي الهمم من الصم والبكم