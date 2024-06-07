حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمستوطنة حدودية

كشف حزب الله اللبناني، عن استهداف انتشارا لجنود الاحتلال في مستوطنة نطوعا بالأسلحة الصاروخية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل

وفي سياق متصل، كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، مستجدات التصعيد غير المسبوق على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مؤكدا أن التصعيد لمس الخطوط الحمراء ووصل إلى مستوى غير مسبوق.

وقال سنجاب خلال رسالة على الهواء، إن إسرائيل وحزب الله على وشك حرب مفتوحة بين الجانبين، بسبب التصعيد الذي بلغ ذروته أمس، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ أرض جو باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، الأمر الذي ترتب عليه عودة الطيران الإسرائيلي إلى قواعده.

أضاف: "ملاحظ أن هناك هدوء حذر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث لم ينفذ حزب الله، أي عملية عسكرية اليوم بعد أن نفذ 8 عمليات بالأمس".

تابع: "طائرات الجيش الإسرائيلي لم تستهدف أي مناطق في الجنوب اللبناني، ربما يأتي من سلسلة من الاتصالات الدولية التي تسعى إلى التهدئة ووقف حرب مفتوحة بين الجانبين كانت وشيكة خلال الساعات القليلة الماضية".