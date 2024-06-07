أستاذة جامعية ترغب الطلاب الجدد في الحوسبة السحابية: "مطلوبة في سوق العمل"

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس، إنه من الضروري بحث الطلاب عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل، مثل شعبة الحوسبة السحابية المتوفرة بـ 4 جامعات أهلية جديدة تم افتتاحها مؤخراً، وهي فرصة للطلاب لدراسة هذا التخصص الذي سيعدهم بشكل كافي لسوق العمل ويجدون فرص جيدة، مشددة على أهمية تأهيل الطلاب وإعدادهم لهذه الفرص ودراسة مثل هذه التخصصات الجديدة.

وتابعت «إسماعيل»، خلال استضافتها ببرنامج «الحقيقة»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا كما قال الرئيس السيسي «نحتاج أن نقلل من الإقبال على كليات الحقوق والآداب والتجارة»، موضحة: «هناك مدارس تطبيقية تكنولوجية تؤهل لمعاهد وكليات تكنولوجية مفتوحة في السوق، وهناك 11 منها على مستوى مصر».

وأضافت أن التعليم عرض وطلب والأخير يتم تحديده من متلقي الخدمة وهو الطالب، فعلى سبيل المثال الإقبال على بعض الكليات النظرية اختلف عن السابق لأن فرص خريجيها في التوظيف لم يعد كالسابق.



