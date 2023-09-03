رئيس جامعة المنيا يزور مستشفى الطوارئ للاطمئنان على طالبة تعرضت لحادث

زار الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إحدى أبناء الجامعة من الطالبات بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من استقرارها وتوفير كامل الرعاية لها، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم بمحافظة الغربية وتوجيهات سيادته بنقلها للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو ونواب المستشفى.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ومتابعة حالتها بصفة دائمة حتى يتم تحسنها وتعافيها ومغادرتها المستشفى.