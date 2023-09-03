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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الأهلي الليبي يضم أحمد سمير من طلائع الجيش

احمد سمير
احمد سمير
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أعلن النادي الأهلي الليبي، عن ضم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل أحمد سمير، الذي يجيد في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن، إلى صفوف الفريق الليبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الأهلي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم نحتـج صعود الأهرامـات ولا الغوص في أعماق النيـل لنرى حجم مـوهبته.. أحمد سمير أهلاوي".

ولعب أحمد سمير بقميص طلائع الجيش 165 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وساهم في 18، ونجح مع الفريق العسكري في التتويج بلقب كأس السوبري المصري، وحصد مع نادي الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر.

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