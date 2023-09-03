صلاح يقود ليفربول لقهر أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول، بثلاثة أهداف نظيفة، على أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة 3 عبر دومينيك سوبوسلاي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ورغم وجود فرص أخرى لتسجيل المزيد، إلا أنهم لم يتمكنوا من زيادة النتيجة في الشوط الأول.

وأنقذ أليسون ليفربول من هجمة خطيرة لأستون فيلا ومنح الفرصة لداروين نونيز ليسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 22، ولكنها ارتدت من مات كاش بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم يتمكن أستون فيلا من تهديد المرمى بشكل جدي في الشوط الأول، بينما أهدر محمد صلاح فرصة واضحة في الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 32 بعد عرضية من ترينت أرنولد وتمريرة من نونيز.

بهذا الفوز، يصل ليفربول إلى 10 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث، في حين تتوقف نقاط أستون فيلا عند 6 في المركز الحادي عشر.