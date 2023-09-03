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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب أوروبي يدعو للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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دعا عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا ميك والاس الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، والتخلي عن الإجراءات التي تضر بالاتحاد الأوروبي نفسه.
وكتب والاس - في صفحته على "اكس" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاحد "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا لقد فشلت العقوبات".
وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبنى 11 حزمة من العقوبات.
وانعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارت، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.

البرلمان الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبي الغرب أوروبا
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