العاهل الأردني يتسلم أوارق اعتماد عدد من السفراء بينهم أمريكا والاتحاد الأوروبي

تقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى الأردن.

وجرت مراسم اعتماد أوراق كل من سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، وسفير جمهورية التشيك اليكساندر سبوريش، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفير البوسنة والهرسك الدكتور سلافكو ماتانوفيتش.

وتسلم أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية يائل لمبرت، وسفير الاتحاد الأوروبي بيير - كريستوف تشاتزيسافاس، والسفير غير المقيم لجمهورية البيرو خوسيه بيتانكورت.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الملك الراحل الحسين بن طلال، والملك المؤسس الراحل عبدالله بن الحسين، والملك الراحل طلال بن عبدالله.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد طبقا لبيان الديوان الملكي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.