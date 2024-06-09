متحدث التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد لن يتم تطبيقه العام المقبل

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم وجه بتنفيذ عدد من الإجراءات خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لتفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن هناك محظورات في امتحانات الثانوية العامة وهي كل الأجهزة الإلكترونية التي يتم من خلالها التواصل سواء كان ساعة الذكية والتليفون وممنوع دخول الأوراق وتم نشر فيديو توضيحي للطلاب.

وأشار "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه سيكون هناك مرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف في اللجان وفي حالة ضبط أي طالب في حالة مخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالة، مشددًا على حظر الهاتف المحمول حتى لو مغلق في لجان الامتحان وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد الطلاب وسيتم خضوعه للتحقيقات في هذا الشأن.

وتابع: "سيتسلم الطالب كراسة الأسئلة كراسة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية ويتم كتابة البيانات بشكل كامل على الـ3 أوراق"، منوهًا بأنه لا يعتد بالقلم الرصاص في تضليل الإجابة الصحيحة وحل الأسئلة يكون بالقلم الجاف فقط، وأضاف أن الطالب يتسلم كتيب المفاهيم مع بداية الامتحان ويمنع اصطحابه خارج اللجنة ويمنع شطبه، مؤكدا أن نظام الثانوية العامة الجديد لن يتم تطبيقه العام المقبل.