القاهرة الإخبارية: جانتس غير راض عن أداء حكومة نتنياهو تجاه الحرب في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن عدم حضور بيني جانتس اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية تعد خطوة مرتقبة ومتوقعة إسرائيليا، خاصة أنه منذ أسابيع طويلة يلوح بالانسحاب والاستقالة من "كابينيت الحرب" لأنه غير راض في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الحرب في قطاع غزة، ليس لمصلحة الفلسطينيين في طبيعة الحال، لكنه حدد العديد من الأمور التي يجب المضي قدما فيها.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن "نتنياهو" لم يلتزم في تطبيق أي الأمور التي حددها " جانتس "، أولها الحديث عن صفقة تبادل، وكانت هناك إطالة للحرب ومحاولة عرقلة هذه الصفقة كما يشاع إسرائيليا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كذلك تحدث عن ضرورة وضع خطة استراتيجية لليوم التالي للحرب.

وأشارت إلى أنه حتى اللحظة كان يتهرب نتنياهو مرات عديدة من اجتماعات متكررة مع " كابينيت الحرب" حول هذا الموضوع، كذلك موضوع سحب السلاح من حماس وإيجاد سلطة بديلة، كان أمهله حتى 8 يونيو وأمس كان هنالك كلمة مرتقبة لجانتس، ولكنه قد أعلن تأجيل وإرجاء هذه الكلمة.

ولفتت أن الخطوة فهمت في إسرائيل أنه ربما الضغوط التي أملتها الإدارة الأمريكية على "جانتس" وعوائل المحتجزين لربما أقنعته عن العدول على هذا الموقف لكنه قال اليوم في بيان أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا -مساء اليوم-.