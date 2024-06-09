بعد اعتزاله.. عمرو مصطفى يعود للتلحين على طريقته

زف الملحن عمرو مصطفى قرارا جديدا لجمهوره بعودة طرح أشهر ألحانه ولكن بشكل مختلف، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عمرو: "يا أحلى جمهورعندي ليكم خبر جامد! قررت ارجعلكم أعمالي في التلحين القديمة اللي بتحبوها، بس بشكل جديد ومختلف تمامًا جهزوا نفسكم لألحان تانية خالص، تجمع بين التراث والابتكار الجديد هتعيشوا تجربة موسيقية مش هتنساها، فخليكم مستعدين، تابعوني وكونوا أول ناس تسمعوا النسخ الجديدة قريب جدًا بحبكم".

عمرو مصطفى صرح بالاعتزال عدة مرات أخرها تصريحات تليفزيونية قال خلالها أنه يشعر بالندم على كل الألحان التي غناها مطربون غيره، مؤكدا أنه سيتوقف عن التلحين للمطربين، والاكتفاء بالتلحين للأصوات النسائية.

ليعود ويتراجع ويكتب عبر "فيس بوك" :"بسم الله الرحمن الرحيم، نظرا لظروف الصناعة القاسية وما شهدته الفترة الأخيرة، لا تعليق احتراما للزملاء، قررنا الآتي، الرجوع للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار في مشروعي الغنائي، انتظروا أعمالا فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك احتراما لجمهوري الغالي أوي".

وطرح عمرو بصوته مؤخرا أغنية مستغني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

وقبلها طرح عمرو أغنية افتكرلك إيه عبر قناته على يوتيوب وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وأطلق عمرو مصطفي في وقت سابق ميني ألبوم “مالوش زي” ضم 6 أغاني، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.

