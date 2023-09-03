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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين الإسكندرية تضبط محال تجارية تبيع السجائر بأسعار زيادة عن الطبيعي

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية تضبط محال تجارية تبيع السجائر بأسعار زيادة
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أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، بتوجيهات من معالي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من معالي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.
وشنت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط أحد محلات الجمله لبيع المواد الغذائية لامتناع المسئول عن المحل عن بيع السجائر وتم التحفظ على عدد ٤٠٠ علبة سجائر مختلفة الأنواع، ال ام، مارلبورو، روزمان.

بيع السجائر ازيد من السعر الرسمي

كما تم ضبط أحد محلات التجزئة لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد ١٤٠ علبة سجائر، كليوباترا بوكس.
و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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