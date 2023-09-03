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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القناة يدعو للمشاركة بالمسابقات التي تطلقها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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دعا  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس طلاب الجامعة للمشاركه في  المسابقات الفنية والبحثية التي تطلقها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مختلف المستويات للتعليمية لبناء الوعي للاجيال  الجديدة في هذا الخصوص.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وضمن خطة القوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة  ، وفي إطار التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري برعاية اللواء وليد حامد الحماقي .

 

هذا وتشمل المسابقات :

••مسابقات بحثية :  

• أولا:  المستوى" أ " الحاصلين على الماجستير والدكتوراه :

أ- موضوع البحث :

- رؤية مختصره في اطار محدد لاعداد قوى الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الإستفادة من نتائج حرب أكتوبر المجيد في المجالات ( السياسية - الإقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة .

- من ( 80 : 120) صفحة .

• ثانياً : المسابقات البحثية - المستوى "ب" - لطلاب الجامعات المصرية (الأهلية والخاصة ) :

أ- موضوع البحث :

- تصور الوضع القائم في مصر بدون 
حرب أكتوبر المجيدة ( ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973).

- خطة الخداع الاستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد.

- من (40 : 60 ) صفحة

☆☆ هذا وسيتم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر وتتراوح الجوائز ما بين 46 إلى 75 ألف جنية .

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدفاع الشعبى والعسكري
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